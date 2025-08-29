رجل المباراة.. أكثر لاعب أبهر جمهور الهلال أمام الرياض

شهدت مباراة الهلال أمام الرياض مساء اليوم تألقًا لافتًا من الظهير الأيسر متعب الحربي، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته وساهم بشكل كبير في فوز فريقه في أول مباريات الموسم وحصد النقاط الثلاث.

وفاز الهلال مساء اليوم الجمعة على نظيره الرياض بنتيجة (2/0)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهر اللاعب الشاب صلابة دفاعية وهجومية، ليثبت نفسه كواحد من أفضل اللاعبين بتشكيلة الهلال بالموسم الجديد.

الجماهير الهلالية والإعلاميون عبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رضاهم الكبير بأداء الحربي، مؤكدين أنه إضافة قوية لصفوف الهلال، إذ يمنح المدرب خيارات متعددة في التشكيلة.

وكتب أحد المغردين: "متعب الحربي الظهير الطائر أداء عظيم، مهارة وسرعة، وتسديدات دقيقة، سيجد ثيو صعوبة في هذا المركز.. راهنت على متعب وتمبكتي وأثبتوا أنهم مميزون جدًا".

وقال آخر: "الحمد لله، ألف مبروك أول انتصار في دوري روشن، كما نعلم دائمًا المباريات الافتتاحية تكون صعبة لكن الهلال نجح في حصد النقاط الثلاث، بالنسبة لي نجوم اللقاء كانوا متعب الحربي وحسان تمبكتي، والقادم أجمل بإذن الله".

وعلق ماجد الجابري قائلا: "مباراة كبيرة وممتعة، أعجبني كثيرا متعب الحربي قدم مباراة رائعة".

وقال آخر: "متعب الحربي اليوم أعجبني جداً هجوميا، ولكن جميعنا نعرف أن ثيو هيرنانديز سيكون الأساسي وبديله الأول متعب، ولكن أتمنى يكون جاهز كل ما يحتاجه المدرب".