تشيلسي يتعاقد مع أوماري كيليمان قادمًا من أستون فيلا

أعلن تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، التعاقد مع المهاجم أوماري كيليمان لمدة ست سنوات قادمًا من أستون فيلا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 18 عامًا كلف تشيلسي نحو 19 مليون جنيه إسترليني (24.02 مليون دولار).

وشارك كيليمان في ست مباريات مع الفريق الأول في أستون فيلا، وانضم إلى أكاديمية الناشئين في النادي الواقع في برمنغهام في 2022 قادمًا من ديربي كاونتي ولعب مع منتخبات إنجلترا للشباب.