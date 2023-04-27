رسميًا: عبدالفتاح عسيري ينضم لفريق ماريهامن الفنلندي

يذكر أن إدارة النصر أجرت مخالصة مالية نهائية مع عسيري في شهر مارس الماضي، وقررت الاستغناء عن خدماته، بقرار من المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

وكان غارسيا، قرر مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي استبعاد اللاعب من التدريبات، ووضعه على قائمة اللاعبين المستبعدين الذين يتقدمهم محمد قاسم الظهير الأيسر.

وبعد الرحيل عن النصر ارتبط اسم عسيري بالعودة إلى الاتحاد أو الأهلي، مع اهتمام كبير من التعاون؛ للتعاقد معه، إلا أنه اختار التوجه إلى فنلندا.

وانضم عبد الفتاح عسيري لنادي النصر منذ يونيو 2020، بعقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، قادمًا من الأهلي السعودي.

وكانت بداية عسيري، البالغ من العمر 28 عامًا، في 2010 مع نادي حطين قبل أن ينتقل إلى الاتحاد في 2011 وحتى 2016.