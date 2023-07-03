ترتيب الدوري المصري: تعادل سلبي بين الأهلي وفيوتشر يؤجل حسم الأحمر للقب

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا التعادل إلى 69 نقطة من 27 مباراة متقدما بنقطتين على بيراميدز الذي خاض 31 مباراة.

ويملك فيوتشر 58 نقطة في المركز الثالث من 32 مباراة ويتفوق بنقطتين على الزمالك الذي خاض 31 مباراة.

ويأمل الأهلي بطل أفريقيا في التعافي والفوز على الإسماعيلي المهدد بالهبوط يوم الأربعاء المقبل من أجل قطع خطوة أخرى نحو استعادة لقب الدوري الغائب في آخر موسمين.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: