ترتيب الدوري المصري: تعادل سلبي بين الأهلي وفيوتشر يؤجل حسم الأحمر للقب
اكتفى الأهلي بتعادل مخيب دون أهداف مع مضيفه فيوتشر في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وألغى حكم الفيديو هدفا لكل فريق في الشوط الأول، أولهما لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر والثاني للمدافع ياسر إبراهيم.
وأبعد محمد الشناوي حارس الأهلي تسديدة محمد فاروق لاعب فيوتشر في بداية الشوط الثاني.
وتفرغ صاحب الأرض للدفاع بعد ذلك وأهدر الأهلي العديد من الفرص وفشل في استغلال استحواذه على الكرة.
ورفع الأهلي رصيده بعد هذا التعادل إلى 69 نقطة من 27 مباراة متقدما بنقطتين على بيراميدز الذي خاض 31 مباراة.
ويملك فيوتشر 58 نقطة في المركز الثالث من 32 مباراة ويتفوق بنقطتين على الزمالك الذي خاض 31 مباراة.
ويأمل الأهلي بطل أفريقيا في التعافي والفوز على الإسماعيلي المهدد بالهبوط يوم الأربعاء المقبل من أجل قطع خطوة أخرى نحو استعادة لقب الدوري الغائب في آخر موسمين.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: