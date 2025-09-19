الأهلي ينتزع تعادلا دراماتيكيا أمام الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي (فيديو)

فرط نادي الهلال في فوز كان قريبا منه أمام مضيفه الأهلي ليتعادل (3 ـ 3) اليوم الجمعة في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين ليحصد انتصاره الثاني في 3 مباريات حتى الآن.

وتقدم الهلال بثلاثية كاملة على مضيفه حتى الدقيقة 78 من المباراة لكن الأهلي نجح في تحقيق ريمونتادا مذهلة ليدرك التعادل في ظرف 12 دقيقة (3 ـ 3).

وبدأ الهلال مباراة الكلاسيكو بقوة عندما انتظر المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز 12 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل لفريقه.

وأدرك البرازيلي مالكوم الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 24 بعد تمريرة من زميله الأروغواياني داروين نونيز.

وعاد مالكوم ليسجل الهدف الثالث للهلال بعد هجمة رائعة من الجهة اليسرى للهجوم لينهي فريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي الشوط الأول متقدما (3 ـ 0).

وجاءت مجريات الشوط الثاني لتؤكد الأداء المذهل للاعبي الهلال خصوصا في آخر 15 دقيقة من عمر المباراة.

وأحرز الإنجليزي إيفان توني هدفين في الدقيقتين 78 و87 ليضع فريقه على أعتاب إعادة المباراة إلى نقطة البداية.

ونجح المدافع التركي ديميريل بالفعل في تسجيل هدف التعادل بعد ركنية أحكم تنفيذها رياض محرز في الدقيقة 90 +1 ليجعل النتيجة (3 ـ 3) في سيناريو مذهل وغير متوقع.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي للمحترفين

ورفع الفريقان رصيد كل منهما إلى 5 نقاط من تعادلين وانتصارين في 3 جولات، لكن التعادل كان بطعم الفوز للأهلي الذي حصل على نقطة التعادل بعد التأخر (3 ـ 0) في ما يزيد عن 3 أرباع وقت المباراة.