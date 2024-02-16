مبابي يبلغ زملاءه بالرحيل ويرفض الكشف عن فريقه المستقبلي

مبابي أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي، أمس، بأنه سيترك سان جيرمان في نهاية عقده الحالي، لكن لم يتم بعد الاتفاق على جميع التفاصيل والشروط، ما قد يتطلب بضعة أشهر قبل صدور إعلان رسمي.

ونشرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية تقريرا قالت فيه إن كيليان مبابي ألقى خطاباً قبل التدريب، اليوم الجمعة، أخبر فيه زملاءه أنه سيغادر باريس سان جيرمان.

وأضاف: "رغم إعلانه الرحيل، إلا أن مبابي لم يذكر ناديه المستقبلي لهم".

وأوضحت: سأله بعض الزملاء هل سينضم إلى ريال مدريد أم إلى فريق إنجليزي، إلا أنه رفض الإجابة وأكد فقط أنه يستعد للرحيل".

ويقترب مبابي من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة، وفق تقارير إعلامية عديدة.

مبابي اتخذ قراره منذ أسابيع، وكل ما تبقّى هو أن يقوم مبابي وريال مدريد بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة، وهو ما سيحدث في الأسابيع المقبلة.