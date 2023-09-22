جدل حول هدف رونالدو في الأهلي بسبب الدخان الكثيف (فيديو)
تسبب هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، في شباك الأهلي، بجدل كبير خلال مواجهة الفريقين بدوري روشن السعودي، اليوم الجمعة.
احتج الجهاز الفني ولاعبو الأهلي بسبب انعدام الرؤية في ملعب الأول بارك الذي يستضيف المباراة، وطالبوا بإلغاء الهدف بسبب عدم رؤية اللاعبين للكرة
ويستضيف النصر نظيره الأهلي في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
وأحرز رونالدو الهدف الأول للنصر بعد مرور 4 دقائق فقط، حيث استلم بينية سحرية من ساديو ماني وانطلق وسدد الكرة في الشباك، وسط دخان كثيف بسبب إشعال الشماريخ من الجماهير.
واحتج الجهاز الفني ولاعبو الأهلي بسبب انعدام الرؤية في ملعب الأول بارك الذي يستضيف المباراة، وطالبوا بإلغاء الهدف بسبب عدم رؤية اللاعبين للكرة.
ورفض الحكم طلب الجهاز الفني للأهلي وتم احتساب الهدف واستئناف المباراة.