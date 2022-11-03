أرتيتا يرد على تقارير تدريبه برشلونة

قال الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي إنه فخور وسعيد للغاية بقيادة فريقه رغم التقارير التي ربطته بتدريب برشلونة، كما أشاد بما وصفه بالعمل الهائل من المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز.

وفاز آرسنال بعشر مباريات من أصل 12 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، كما أن الفريق سيضمن صدارة مجموعته بالدوري الأوروبي حال فاز على زيورخ السويسري غداً الخميس.

ومع الأداء المميز الذي يقدمه آرسنال، ارتبط اسم أرتيتا بالانتقال لتدريب برشلونة، حيث يعاني مدربه الحالي تشافي من الضغوطات الهائلة بعدما فشل في قيادة الفريق إلى التأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

غير أن أرتيتا أكد أنه يركز بشكل كبير على دوره الحالي في آرسنال، وقال: "ما يمكنني قوله هو أنني فخور للغاية وسعيد بالمكان الذي أتواجد فيه حالياً، الآن أعتقد أن برشلونة في طريق جيد للغاية".

وأضاف: "أعتقد أن الفريق يملك مدرباً رائعاً وهو أسطورة حقيقية في الفريق ورفع مستوى الفريق، ويجب أن تحترم ذلك".