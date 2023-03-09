الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي
يستضيف ملعب (الجوهرة المشعة) مساء اليوم الخميس مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد وضيفه النصر في قمة مباريات الجولة الـ20 من عمر دوري روشن للمحترفين.
ويشهد الدوري السعودي، اليوم الخميس 3 مواجهات أخرى، الأولى تجمع بين الاتفاق وضيفه الوحدة، ويلعب في التوقيت ذاته الباطن ضد الخليج، كما يلتقي الشباب ضيفه الفيحاء في افتتاح مثير للجولة الـ20.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الاتحاد ضد النصر في كلاسيكو الدوري السعودي، فإلى السطور الآتية:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الجوهرة المشعة) الساعة الـ20:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ويدير اللقاء الحكم الإسباني الشهير ماتيو لاهوز، وتنقل عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.
ترتيب الفريقين
يحتل الاتحاد ،صاحب الضيافة، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، ويقوده المدرب البرتغالي نونو سانتو.
وحقق الاتحاد 13 فوزًا و5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة بالدوري، وسجل 34 هدفًا وتلقى 6 أهداف فقط، وهو صاحب أقوى دفاع في الدوري.
ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، ويقوده المدرب الفرنسي رودي غارسيا.
وحقق النصر 14 فوزًا وتعادل 4 مرات وتلقى خسارة وحيدة، وسجل النصر 42 هدفًا وهو صاحب الهجوم الأقوى بالدوري وتلقى 10 أهداف.
وتفوق الاتحاد في آخر لقاء ضد النصر بنتيجة 1-3 يوم الـ26 من يناير الماضي في كأس السوبر السعودي.
ولم يفز النصر في آخر 10 لقاءات ضد الاتحاد منذ تغلبه يوم الـ21 من ديسمبر 2018 بنتيجة 1-2.
الاتحاد.. ومعركة الصدارة
يدخل الاتحاد موقعة الجوهرة المشعة باحثًا عن تحقيق الفوز لاقتناص الصدارة من أنياب النصر والتسلح بتفوقه في الفترة الأخيرة على حساب النصر.
ويعول نونو سانتو مدرب الاتحاد على صلابة دفاعه في مواجهة أقوى هجوم بالدوري، وتبدو الصفوف شبه مكتملة في معسكر النمور.
ومن المرجح أن يعتمد الاتحاد على تشكيلة تضم حارس المرمى مارسيلو غروهي، وأمامه أحمد حجازي وأحمد شراحيلي ومدالله العليان وزكريا هوساوي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره برونو هنريكي وصانع الألعاب إيغور كورنادو، مع ثنائي الأطراف عبدالعزيز البيشي ورومارينهو مع المهاجم عبدالرزاق حمدالله.
وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن الاتحاد يعيش فترة مميزة في ظل قوة أدائه الدفاعي وهو سلاح مهم في يد سانتو مع خبرة حجازي وطارق وهنريكي.
وأشار إلى أن هجوم الاتحاد يتميز بالفاعلية مع حضور حمدالله ورومارينهو الدويتو المميز في الخط الأمامي.
النصر.. وسلاح رونالدو
يسعى النصر لكسر تفوق الاتحاد في المواجهات الأخيرة بينهما من أجل حصد الانتصار الغائب منذ 5 أعوام تقريبًا.
ويراهن المدرب رودي غارسيا المدير الفني لفريق النصر على تألق لاعبه المخضرم كريستيانو رونالدو الذي أحدث الفارق منذ انضمامه للنصر في شهر يناير الماضي وسجل 8 أهداف.
ويغيب عن تشكيلة النصر أيمن يحيى بينما يعود بعد غياب المدافع ألفارو غونزاليس لقيادة الخط الخلفي.
ويعتمد النصر على تشكيلة تضم حارس المرمى نواف العقيدي، وأمامه ألفارو وعبدالإله العمري وسلطان الغنام وجيسلان كونان في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبدالله الخيبري وبجواره عبد المجيد الصليهم في حال غياب لويس غوستافو مع صانع اللعب سامي النجعي وثنائي الأطراف جلال الدين مشاريبوف وعبدالرحمن غريب مع المهاجم كريستيانو رونالدو.
وأكد عماد النحاس، لاعب النصر الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" أن النصر يعيش حالة فنية رائعة منذ استقدام رونالدو موضحًا أن مواجهة الليلة أشبه بلقاءات الكؤوس لأنها تعني الكثير في سباق الصدارة.
وأشار إلى أن النصر يضم لاعبين مميزين بجانب رونالدو بخلاف وجود مدرب قدير وهو رودي غارسيا الذي أضفى الأداء الهجومي المميز على كتيبة النصر.