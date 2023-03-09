الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي

يستضيف ملعب (الجوهرة المشعة) مساء اليوم الخميس مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد وضيفه النصر في قمة مباريات الجولة الـ20 من عمر دوري روشن للمحترفين.

ويشهد الدوري السعودي، اليوم الخميس 3 مواجهات أخرى، الأولى تجمع بين الاتفاق وضيفه الوحدة، ويلعب في التوقيت ذاته الباطن ضد الخليج، كما يلتقي الشباب ضيفه الفيحاء في افتتاح مثير للجولة الـ20.

وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الاتحاد ضد النصر في كلاسيكو الدوري السعودي، فإلى السطور الآتية: