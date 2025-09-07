logo
رياضة

دمه ثقيل.. سيد عبد الحفيظ يسخر من خالد الغندور (فيديو)

دمه ثقيل.. سيد عبد الحفيظ يسخر من خالد الغندور (فيديو)
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي المصريالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 12:16 ص

سخر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالأهلي المصري، من الإعلامي خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق بداعي ثقل ظله.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة MBC MASR 2 إن البرازيلي خوان ألفينا جناح الزمالك لاعب سريع وموهوب موضحاً أنه يشبه طريقة لعب خالد الغندور.

أخبار ذات علاقة

محمود الخطيب يتابع تدريبات الأهلي المصري

الخطيب لا يحبه شخصيا.. تصريحات نارية حول علاقة رئيس الأهلي بسيد عبدالحفيظ

 وأضاف:" ألفينا يشبه الغندور في اللعب وليس ثقل ظله لأن الغندور "دمه تقيل".

وانضم خوان ألفينا إلى نادي الزمالك في الانتقالات الصيفية الماضية لتدعيم الجانب الهجومي قادماً من أوليكساندريا الأوكراني.

أخبار ذات علاقة

ناصر ماهر

يرفض التمرير لخوان ألفينا.. فيديو يفجر غضبا عارما تجاه ناصر ماهر (شاهد)

 وسجل ألفينا هدفاً للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري المصري وصنع آخر.

وكان خالد الغندور أحد أبرز نجوم الزمالك في بداية التسعينات من القرن الماضي وساهم في تحقيق العديد من البطولات مع القلعة البيضاء.

الإعلامي خالد الغندور قائد الزمالك السابق

ولعب الغندور لفترة مع كاظمة الكويتي كما لعب مع نادي الترسانة قبل اعتزاله كرة القدم.

أخبار ذات علاقة

خوان ألفينا وزيزو

الأرقام ترد على رضا عبد العال.. هل خوان ألفينا أفضل من زيزو؟

 يشار إلى أن الزمالك قد افتتح موسمه بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 كما تعادل مع المقاولون العرب دون أهداف قبل الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 وفاركو بهدف دون رد ثم خسر أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC