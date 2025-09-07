دمه ثقيل.. سيد عبد الحفيظ يسخر من خالد الغندور (فيديو)

سخر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالأهلي المصري، من الإعلامي خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق بداعي ثقل ظله.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة MBC MASR 2 إن البرازيلي خوان ألفينا جناح الزمالك لاعب سريع وموهوب موضحاً أنه يشبه طريقة لعب خالد الغندور.

وأضاف:" ألفينا يشبه الغندور في اللعب وليس ثقل ظله لأن الغندور "دمه تقيل".

وانضم خوان ألفينا إلى نادي الزمالك في الانتقالات الصيفية الماضية لتدعيم الجانب الهجومي قادماً من أوليكساندريا الأوكراني.

وسجل ألفينا هدفاً للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري المصري وصنع آخر.

وكان خالد الغندور أحد أبرز نجوم الزمالك في بداية التسعينات من القرن الماضي وساهم في تحقيق العديد من البطولات مع القلعة البيضاء.

ولعب الغندور لفترة مع كاظمة الكويتي كما لعب مع نادي الترسانة قبل اعتزاله كرة القدم.

يشار إلى أن الزمالك قد افتتح موسمه بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 كما تعادل مع المقاولون العرب دون أهداف قبل الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 وفاركو بهدف دون رد ثم خسر أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2.