ديربي جدة.. سر رفع الاتحاد أسعار تذاكر جمهور الأهلي

قررت إدارة نادي الاتحاد رفع أسعار تذاكر مباراة ديربي جدة أمام الأهلي على جماهير الفريق الأهلاوي في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.

ويلتقي الاتحاد منافسه الأهلي يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر نادي الاتحاد تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أعلن طرح تذاكر مباراة الديربي.

ورفعت إدارة الاتحاد أسعار تذاكر مباراة الديربي إلى 100 ريال سعودي على جماهير الأهلي.

وبحسب تقارير صحفية فإن إدارة الاتحاد لجأت إلى هذه الخطوة رداً على قرار إدارة الأهلي بالقيام بالخطوة نفسها قبل لقاء الفريقين في الموسم الماضي برفع سعر التذاكر إلى الضعف تقريباً.

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ويخوض الاتحاد مساء اليوم الخميس مواجهة ضد الرياض في الجولة الثامنة للدوري السعودي ثم يلعب يوم الاثنين المقبل ضد الجندل في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلعب الأهلي غداً الجمعة ضد الأخدود ثم يواجه الأهلي يوم الخميس المقبل بعدما ودع كأس الملك مبكراً على يد الجندل في دور الـ32.