"صوت كريستيانو رونالدو" ينقذ نجم مانشستر يونايتد من أزمته

استعان الدولي الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بصوت ملهمه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل تحفيزه في المرحلة الصعبة التي يمر بها حاليا، في ظل استبعاده من قائمة فريقه المسافر للمعسكر الإعدادي في أمريكا؛ ما يمهد بقوة لرحيله.

ويعد غارناتشو، البالغ 21 عاما، واحدا من بين عدد من اللاعبين المتوقع رحيلهم عن يونايتد هذا الصيف، حيث أخرجه المدرب روبن أموريم من حساباته.

أخبار ذات علاقة رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن صفقة مبيومو

وبحسب ما ذكرته تقارير أخيرة، فإن أستون فيلا يدرس التقدم بعرض للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني.

كذلك يراقب تشيلسي وتوتنهام الوضع المتدهور لغارناتشو في "أولد ترافورد"، مع احتمالية المنافسة على ضمه.

وكان غارناتشو يتدرب بعيدا عن الفريق الأول منذ بدء تحضيرات الفريق للموسم الجديد، يوم الخميس الماضي.

أخبار ذات علاقة غارناتشو يصدم كريستيانو رونالدو

ونشر اللاعب الشاب فيديو وهو يخضع لبرنامج تدريبي صارم، حيث حرص على تضمين رسالة تحفيزية بصوت كريستيانو رونالدو، حيث يقول قائد النصر: "لا توجد أسرار، التفاني والعمل الجاد، كما تعلمون. أن تكون قادراً على العمل بنسبة 100% طوال الوقت. هذا هو سري".

وبينما يرحب يونايتد بإعارة عدد من اللاعبين الذين خرجوا من اهتمامات أموريم، فإنه يأمل في بيع غارناتشو لتحقيق أقصى ربح يساعد النادي على ضبط ميزانيته وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف.

وكشفت تقارير سابقة عن رفض الجناح الأرجنتيني عرضا من النصر السعودي؛ إذ يرغب في البقاء بالدوري الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة لم نهزم أي فريق.. تصريحات نارية من غارناتشو بعد الخسارة أمام توتنهام

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني كان شارك في 144 مباراة مع الفريق الأول ليونايتد، بجميع المسابقات، خلال آخر 3 سنوات، حيث سجل 26 هدفا وصنع 22.