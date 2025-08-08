تحرك رسمي من الهلال ضد عقوبات السوبر السعودي

تحركت إدارة نادي الهلال رسمياً ضد العقوبات الصادرة من جانب لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن انسحاب الفريق من بطولة كأس السوبر المحلي.

وكان مقرراً أن يلعب الهلال في كأس السوبر السعودي خلال الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس الجاري في هونغ كونغ رفقة الاتحاد والنصر والقادسية.

وانسحب الهلال من منافسات كأس السوبر السعودي بسبب تعارض مواعيد البطولة مع فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الهلال نصف مليون ريال سعودي بجانب استبعاده من خوض منافسات كأس السوبر السعودي خلال الموسم المقبل كعقوبات تأديبية ضد الفريق الأزرق.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن تحرك رسمي من جانب إدارة نادي الهلال من أجل الاحتجاج ضد عقوبات السوبر السعودي.

وأشارت لجنة الانضباط في بيانها إلى أحقية نادي الهلال في التقدم بالاستئناف ضد هذه العقوبات.

ويرغب نادي الهلال في تخفيف العقوبات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في منافسات النسخة القادمة للبطولة المحلية.

واستبدل الاتحاد السعودي نادي الهلال بمنافسه الأهلي ليلعب ضد القادسية يوم 20 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر.