وفاة مفاجئة لملاكم بعد أيام من خوضه أكبر نزال في حياته

توفي الملاكم ليمويل سيليسيا، الذي يقيم ويعمل في أستراليا منذ العام 2021، وذلك بعد أيام قليلة من نزاله على اللقب في نيو ساوث ويلز، ولا يزال سبب وفاته غير واضح.

وخاض سيليسيا، الذي كان يعيش ويعمل في أستراليا منذ العام 2021، أكبر معركة في حياته، يوم السبت الماضي، عندما نافس على لقب المؤسسة العالمية للملاكمة في وزن خفيف السوبر الأسترالي أمام نحو 1000 مشجع، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وأضاف التقرير: "على الرغم من إسقاطه لخصمه الأسترالي آدم فلود في الجولة الثالثة، بيد أن سيليسيا خسر المباراة بقرار من الحكام".

وبعد المباراة التي استمرت ثماني جولات، ذكرت التقارير أن سيليسيا التقط صورًا مع المعجبين وتحدث إلى وسائل الإعلام.

وفي الأيام التالية، أبلغ أفراد عائلته أصدقاءه ومتابعيه بأن الملاكم الموهوب كان يصارع الموت في المستشفى.

وأعلن أفراد عائلته عن وفاته، مساء الأربعاء، ولكن سبب الوفاة لا يزال غير واضح.

ونشر شقيق سيليسيا، كولسون، نعيًا له على الإنترنت، موضحًا أنه بعد عدم استجابته لاختبارات وظائف الدماغ، أُعْلِنَت وفاة شقيقه دماغيًا.

وأضاف: "واصل قلبه الشجاع القتال حتى توقف عن النبض في النهاية، يوم الأربعاء".

وكان المقاتل الذي كان يُعرف باسم "لاكي"، لدى أفراد عائلته، قد صرح لوسائل الإعلام في وقت سابق من العام عن سبب انتقاله إلى أستراليا.

وقال: "في منطقتي جزر سليمان، حتى إذا كنت جيدًا في الرياضة، يعتمد النجاح على من تعرفه، وليس ما تعرفه، لكن أستراليا بلد كبير يتيح الكثير من الفرص في الرياضة".