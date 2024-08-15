بعد أن فشل في ترك بصمة مع شباب برشلونة، قرر جواو مينديز، البالغ 19 عاماً، ابن الأسطورة البرازيلي رونالدينيو الانضمام لنادي بيرنلي الإنجليزي المنافس بالدرجة الأولى بعقد لعامين ونصف العام.

وكان بيرنلي حريصًا على الاستثمار في المواهب الشابة الواعدة في جميع أنحاء أوروبا، حيث سافر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى إنجلترا في بداية الأسبوع ووقع عقدًا لمدة عامين مع النادي.

ويأتي رحيله عن برشلونة بعد أن فشل في ترك بصمته في أكاديمية "لا ماسيا"، التابعة للنادي الكتالوني.

ومن المتوقع أن ينضم جواو مينديز الآن إلى زملائه الجدد في الفريق، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيكون جزءًا من خطط سكوت باركر للفريق الأول أو سينضم بدلاً من ذلك إلى فرق الشباب في بيرنلي.

وقع مينديز عقده الأول مع النادي الكتالوني العام الماضي، حيث كان من المأمول أن يحذو حذو والده ويحقق إنجازات مذهلة في الدوري الإسباني.

ولكن، أدت فترة صعبة إلى إنهاء برشلونة عقده في يونيو، ثم تدخل بيرنلي الآن لمنح اللاعب الشاب فرصة لإنقاذ مسيرته.

وتم التقاط صور للمهاجم الأعسر وهو يحمل قميص بيرنلي الجديد بعد توقيعه على العقد.

وقد أثبت رونالدينيو نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال فترة حافلة بالألقاب في برشلونة، حيث فاز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2005 وأذهل الجماهير في جميع أنحاء العالم بجلب مهاراته البرازيلية إلى كرة القدم الحديثة.