قدم نادي فينورد الهولندي صفقاته الجديدة للموسم المقبل 2024 – 2025 بطريقة مميزة.

وأقام فينورد احتفالية ضخمة لتقديم صفقاته الجديدة بطريقة رائعة وبحضور جماهيري مكثف في ملعب النادي في مدينة روتردام الهولندية.

وأحضر النادي الهولندي طائرة مروحية نقلت لاعبي الفريق الجدد إلى أرضية ملعب فينورد روتردام وسط استقبال جماهيري رائع بالآلاف من المشجعين.

وضمت قائمة اللاعبين الجدد الذين تم تقديمهم مع الفريق اللاعب الجزائري أنيس حاج موسى والدولي التشيكي أوندري لينغر والإيفواري كريس كيفين نادجي والهولندي ديفين هاين.

وانضم اللاعب الجزائري أنيس حاج موسى صاحب الـ 22 عامًا إلى فينورد قادمًا من باترو آيسدين البلجيكي في صفقة تكلفت 3 ملايين ونصف المليون يورو.

ولعب حاج موسى معارًا في صفوف فيتيسه الهولندي منذ شهر فبراير الماضي وحتى نهاية الموسم المنقضي.

وانضم حاج موسى إلى صفوف باتر آيسدين في صيف 2023 في صفقة انتقال حر قادمًا من شارلروا البلجيكي.

وتدرج اللاعب في صفوف ناشئي نادي لانس الفرنسي، وتم تصعيده لفريق الرديف.

وانضم أنيس حاج موسى إلى معسكر منتخب الجزائر في شهر مارس الماضي، وشارك في وديتي بوليفيا وجنوب أفريقيا.

وسجل اللاعب في الموسم الماضي 4 أهداف، وصنع مثلها خلال 33 مباراة خاضها في الموسم الماضي.