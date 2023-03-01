سيغيب عن مباراة روما ويوفنتوس.. إيقاف مورينيو مباراتين بعد طرده أمام كريمونيزي

قرر قاض رياضي إيطالي، اليوم الأربعاء، إيقاف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما لمباراتين، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 10 آلاف يورو (10.672 دولارا)؛ بعد انفعاله بقوة عقب طرده في خسارة فريقه 1/2 أمام كريمونيزي في الدوري الإيطالي، أمس الثلاثاء.

وقال مورينيو، الذي طرده الحكم ماركو بيتشينيني في بداية الشوط الثاني للاعتراض، إن رد فعله جاء بسبب معاملة الحكم الرابع له.

وأضاف مورينيو البالغ عمره 60 عاما، إنه سيحصل على مشورة قانونية.