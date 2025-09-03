طلب أغضب الخطيب.. ما سر فشل عودة سيد عبد الحفيظ إلى الأهلي؟

أثير جدل واسع بين جمهور النادي الأهلي المصري، خاصة بعد تعيين وليد صلاح الدين، نجم الفريق السابق، مديرًا للكرة، رغم المطالبات المستمرة بضرورة عودة سيد عبد الحفيظ لهذا المنصب، الذي رحل عنه سابقًا دون معرفة أي أسباب وراء هذا الأمر.

وتعرَّض الأهلي للهزيمة أمام بيراميدز، بهدفين نظيفين، ترتب عليها توجيه الشكر إلى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، وبدأ مسؤولو القلعة الحمراء رحلة البحث عن مدير فني أجنبي جديد.

وقرر الأهلي تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وعماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

وحاولت جماهير الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي إصدار هاشتاغات لمطالبة الإدارة بضرورة عودة عبد الحفيظ لمركزه على الدكة بجانب المدير الفني من أجل السيطرة على غرفة ملابس الأهلي، التي تعيش أزمة واضحة منذ رحيله سابقًا عن مهمته، ولكن يبدو أن محمود الخطيب، رئيس النادي، له رأي مختلف تمامًا.

وبحسب ما ذكرته مصادر لـ"إرم نيوز"، فإنه حدث جس نبص بالفعل لإمكانية عودة سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة، ولكنه وضع شروطًا على طاولة مجلس الإدارة والحصول على صلاحيات أكبر، من بينها بعض الأمور الخاصة بدوره مع الجهاز الفني، وهو ما أغضب الخطيب بشدة وقرر البحث عن اسم آخر، وتم الاستقرار على وليد صلاح الدين، لِما له من خبرات في هذا المنصب بعمله مؤخرًا مع نادي زد.