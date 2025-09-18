برشلونة ومانشستر سيتي والزمالك.. أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم يومًا كرويًا مثيرًا الخميس الموافق لـ18 سبتمبر، إذ يشهد جدول اليوم مجموعة قوية من مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري المصري الممتاز.

تبدأ مباريات دوري الأبطال، إذ يستضيف كلوب بروغ فريق موناكو في مواجهة قوية، فيما يلتقي كوبنهاغن مع باير ليفركوزن في التوقيت نفسه.

ثم تتجه الأنظار لمواجهة آينتراخت فرانكفورت مع غلطة سراي، كما يلتقي سبورتنغ لشبونة مع كايرات ألماتي.

ويلعب مانشستر سيتي أمام نابولي، وتختتم مواجهات اليوم بلقاء نيوكاسل مع برشلونة في قمة مرتقبة.

ويستأنف الدوري المصري مبارياته بلقاء يجمع الإسماعيلي مع الزمالك، ثم يلتقي بيراميدز مع زد.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا:

كلوب بروغ × موناكو - 7:45 مساءً bein sports 2

كوبنهاغن × باير ليفركوزن - 7:45 مساءً beIN Sports 3

آينتراخت فرانكفورت × غلطة سراي - 10:00 مساءً beIN Sports 3

سبورتنغ لشبونة × كايرات ألماتي - 10:00 مساءً beIN Sports 4

مانشستر سيتي × نابولي - 10:00 مساءً beIN Sports 2

نيوكاسل × برشلونة - 10:00 مساءً beIN Sports 1

الدوري المصري:

الإسماعيلي × الزمالك - 5:00 مساءً "أون سبورت"

بيراميدز × زد - 8:00 مساءً "أون سبورت"