تغطية مباشرة.. مباراة أوروغواي وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

تبحث أوروغواي وكولومبيا عن تحطيم أرقام قياسية عندما تلتقيان في قبل نصف كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، فجر اليوم الخميس.

وتسعى أوروغواي إلى الفوز بلقب كوبا أمريكا للمرة 16 في تاريخها وهو إنجاز لا سابق له. وتتقاسم حاليا الرقم القياسي البالغ 15 لقبا مع الأرجنتين التي صعدت للنهائي بالفوز على كندا.

وتأهلت أوروغواي إلى قبل النهائي بفوزها على البرازيل بركلات الترجيح، وارتكب لاعبوها 26 مخالفة في البطولة، وهو أعلى رقم بين الفرق المشاركة، وحصلوا على بطاقة حمراء بسبب خطأ ناهيتان نانديز على رودريغو، لكنهم صنعوا أيضا فرصا أفضل من البرازيل.

على الجانب الآخر، تتطلع كولومبيا، التي تغلبت على بنما 5-صفر في دور الثمانية، إلى الوصول لنهائي كأس كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 23 عاما.

ولعبت كولومبيا النهائي الأخير في عام 2001، وفازت على المكسيك ليحققوا لقبهم الوحيد في كوبا أمريكا.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة أوروغواي وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 خلال السطور القادمة:

تشكيل الفريقين

كولومبيا

حراسة المرمى: فرجاس

الدفاع: مونيوث - دافيسون سانشيز - كويستا - موخيكا

الوسط: ريوس - ليرما - خاميس رودريغيز

الهجوم: لويس دياز - كوردوبا – أرياس

تشكيل أوروغواي:

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت

الدفاع: ماتياس أوليفيرا – جوزيه ماريا خيمينيز – سيباستيان كاسيريس

الوسط: مانويل أوجارتي – نيكولاس دي لا كروز – فيديريكو فالفيردي – رودريجو بنتانكور

الهجوم: ماكسمليانو أراوخو – داروين نونيز – فاكوندو بيليستري