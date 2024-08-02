وجّه المغربي أشرف حكيمي، قائد أسود الأطلس رسالة إلى لاعبي منتخب أمريكا، بعد إقصائهم من منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس.

وتأهل المنتخب المغربي لقبل نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخه بفضل فوز ساحق 4-صفر على الولايات المتحدة في دور الثمانية يوم الجمعة.

وقال حكيمي للصحفيين: "اعتذرت لعدد من لاعبي أمريكا بعد مغادرتهم بالحزن، هذا هو واقع الكرة، لا بد من منتصر وآخر خاسر".

وعاد حكيمي للحديث عن المباراة وقال: "شعرت وكأني ألعب في بلدي في هذا الملعب حيث ألعب لنادي باريس سان جيرمان، لكن أيضًا بفضل جماهيرنا التي كان صوتها مرتفعًا للغاية وحاضرة بأعداد كبيرة".

وأضاف: "كانت مباراة مثالية تقريبًا، والنتيجة مذهلة للغاية. أداء الفريق كان رائعًا، كان لدينا الدافع، وبعد الهدف الأول كنا قادرين على تسجيل المزيد.

وتابع: "الجماهير كانت تتابعنا طوال البطولة، وأتمنى أن يستمر ذلك حتى النهائي. نريد أن نجعلهم يفخرون بنا".

واختتم: "لم نحقق شيئًا بعد، وعلينا أن نواصل بنفس التواضع والإصرار".

وهيمن المغرب على المباراة من البداية في أول لقاء له في الأدوار الإقصائية بالأولمبياد إطلاقًا ليضرب موعدًا في قبل النهائي مع إسبانيا التي سحقت اليابان 3-صفر.

وحظي الفريق المغربي بمساندة جماهيرية كبيرة في استاد بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية، ليفتتح الأهداف عبر سفيان رحيمي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه ليسجل هدفه الخامس في البطولة.

وأضاف إلياس أخوماش الهدف الثاني في الدقيقة 63 بتسديدة من مدى قريب إثر تمريرة عرضية من عبد الصمد الزلزولي وتحرك جماعي رائع.

وأضاف القائد أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، الذي كان يلعب على استاد ناديه، الهدف الثالث للمنتخب المغربي بعدها بسبع دقائق بتسديدة أرضية من مدى قريب.