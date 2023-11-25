ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يخطف تعادلاً مثيرًا من مانشستر سيتي

وخطف ألكسندر أرنولد هدف التعادل لليفر في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

وسجل سيتي تعادله الثاني هذا الموسم مقابل 9 انتصارات وخسارتين، فيما تعادل ليفربول للمرة الرابعة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات، وهزيمة واحدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف سجله القناص النرويجي الدولي إيرلنغ هالاند في الدقيقة 27 بعد استلامه للكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد أرضية قوية.

لكن المدافع الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر أرنولد أدرك التعادل لليفربول قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بتسديدة مماثلة.