ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يخطف تعادلاً مثيرًا من مانشستر سيتي
فرض ليفربول التعادل على مضيفه مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين، اليوم السبت، في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وخطف ألكسندر أرنولد هدف التعادل لليفر في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.
وسجل سيتي تعادله الثاني هذا الموسم مقابل 9 انتصارات وخسارتين، فيما تعادل ليفربول للمرة الرابعة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات، وهزيمة واحدة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف سجله القناص النرويجي الدولي إيرلنغ هالاند في الدقيقة 27 بعد استلامه للكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد أرضية قوية.
لكن المدافع الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر أرنولد أدرك التعادل لليفربول قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بتسديدة مماثلة.
وتعادل سيتي للمرة الثانية على التوالي، بعد تعادله المثير مع مضيفه تشيلسي 4 - 4 في الجولة الماضية، والتي شهدت فوز ليفربول على ضيفه برنتفورد 3 - صفر.
ورغم التعادل ظل سيتي في الصدارة برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه ليفربول صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثالث، والذي قد ينفرد بالصدارة، حال فوزه على مضيفه برينتفورد في وقت لاحق اليوم.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: