فرصة أخيرة تفصل فينيسيوس جونيور عن سيناريو كارثة 2016

يخوض المنتخب البرازيلي خلال ساعات مباراته الثانية في بطولة كوبا أمريكا وهو في موقف حرج للغاية، بعدما فقد نقطتين في المواجهة الأولى ضد كوستاريكا.

تعرض المنتخب البرازيلي لنتيجة سلبية في المباراة الافتتاحية، لتعيد للسامبا ذكريات ليست هي الأفضل في بطولة يسعى الفريق للعودة لمنصات التتويج الخاصة بها، بعد أن حصدها المنتخب الأرجنتيني.

لذلك لن تكون المواجهتان المقبلتان في دور المجموعات سهلتين على البرازيل، حتى لو كانت أسماء الخصوم ليست هي الأقوى.