تقرير: الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق شفهي لضم ألكسندر ميتروفيتش

وانضم ميتروفيتش، البالغ من العمر 28 عامًا، لفولهام، في 2018، ولعب لعدة أندية، أبرزها: نيوكاسل يونايتد، أندرلخت، بارتيزان.

وفي الموسم المنصرم، سجل اللاعب الصربي 14 هدفًا، وصنع هدفين في 24 مباراة خاضها ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 28 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.