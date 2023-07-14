تقرير: الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق شفهي لضم ألكسندر ميتروفيتش
توصل نادي الهلال إلى اتفاق شفهي مع ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام الإنجليزي، للانتقال إلى صفوف الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الجارية.
ويمتد عقد ميتورفيتش مع نادي فولام حتى صيف 2026.
الهلال تقدم بعرض رسمي لضم ميتروفيتش مقابل 40 مليون يورو لصالح ناديه فولهام، إلا أن العرض قوبل بالرفض.
وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، إن الهلال يستعد لزيادة العرض المالي، وبالفعل جهز "العطاء الثاني".
وأضاف: "الهلال اتفق مع اللاعب على البنود الشخصية، ووافق عليها ويستعد لتقديم العطاء الثاني لناديه".
واختتم: "اللاعب الصربي يعتبر أهم خيار للهلال في سوق الانتقالات حاليًا".
وانضم ميتروفيتش، البالغ من العمر 28 عامًا، لفولهام، في 2018، ولعب لعدة أندية، أبرزها: نيوكاسل يونايتد، أندرلخت، بارتيزان.
وفي الموسم المنصرم، سجل اللاعب الصربي 14 هدفًا، وصنع هدفين في 24 مباراة خاضها ببطولة الدوري الإنجليزي.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 28 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.