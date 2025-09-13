بروك ليسنر يتعرض لموقف محرج في عرض "سماكداون" (فيديو)

شهد عرض WWE SmackDown الأخير، الذي أقيم فجر اليوم السبت، لحظة غير معتادة من "الوحش" بروك ليسنر، حيث تعرض لموقف محرج بسبب تمزق بنطاله وسط الحلبة.

ليسنر دخل الحلبة بحماس كبير للحديث عن عدائه المستمر مع جون سينا، لكن الأجواء انقلبت تمامًا مع ظهور R-Truth، والذي يعد أحد أكبر المعجبين بجون سينا ودائم الدفاع عنه، حيث قرر أن يضيف لمسته الكوميدية المعتادة، وقدّم نفسه باسم "رون سينا"، الأمر الذي فجّر الضحك والهتافات بين الجماهير.

وعلى الفور، نفّذ ليسنر ضربته الشهيرة F-5 على R-Truth، في خطوة جديدة تمهّد لنزاله المرتقب ضد جون سينا في WrestlePalooza المقرر إقامته في إنديانابوليس يوم 20 سبتمبر.

وتعود جذور العداوة الأخيرة بين النجمين إلى عرض SummerSlam بتاريخ 3 أغسطس، حين فاجأ "ليسنر" الجميع بظهور مفاجئ وجه خلاله ضربة F-5 لسينا، مباشرة بعد خسارته لقب الـWWE أمام كودي رودز.

ورغم أن ليسنر بدا مرعبًا في الحلبة مجددًا مع اقتراب نزاله ضد جون سينا، إلا أن عرضه، اليوم السبت، شهد أمرًا غير متوقع بعدما تعرّض إلى موقف محرج بتمزق في سرواله أثناء الفقرة مع R-Truth.

هذا الموقف الطريف لم يُقلل من هيبة "الوحش"، بل أضفى جانبًا إنسانيًا خفيفًا ظل حديث الجماهير على مواقع التواصل، ليزيد الإثارة والاهتمام بنزاله الكبير أمام سينا في WrestlePalooza.