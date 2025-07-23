حدد ثمن بيع صبحي.. سر تعطل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

كشفت تقارير إعلامية عن السر وراء تعطل صفقة انضمام محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، إلى بيراميدز، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويتواجد صبحي حاليا داخل معسكر مغلق برفقة الزمالك في العاصمة الإدارية الجديدة.

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ويلعب محمد صبحي مع الزمالك منذ 2019 بعدما انضم من صفوف بتروجت، حيث سبق له الخروج في فترتي إعارة مع فاركو والاتحاد السكندري.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "الحياة" المصرية، فإن "محمد صبحي لديه عرضان أحدهما من بيراميدز والآخر من ناد سعودي، والنادي الأبيض لديه النية لبيع الحارس لكي لا يكون هناك أزمة في المركز في ظل وجود المهدي سليمان ومحمد عواد".

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وأضاف التقرير: "الزمالك حدد مبلغا بدءا من 50 إلى 75 مليون جنيه مصري للأندية الراغبة في شراء عقد محمد صبحي، وبيراميدز وضعه على طاولته لضمه بجانب محمود جاد".

وشدد التقرير أن "ما يعطل الصفقة هو وجود اختلافات ما بين جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، ومسؤولي بيراميدز، بسبب فترات سابقة، وهذا الأمر عطل صفقة تبادلية أيضا بين الناديين".

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وشارك صبحي في 12 مباراة برفقة الزمالك خلال الموسم الماضي وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

وتوج الزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي.