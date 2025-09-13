أسطورة الزمالك يصدم حسام غالي: غير مؤهل لرئاسة الأهلي

وجه محمد صلاح، أسطورة نادي الزمالك السابق، صدمة قوية لحسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي، الذي أجرى حوارا ناريا أخيرا متحدثا عن رغبته بأن يصبح رئيسا للنادي الأحمر.

وأحدثت تصريحات غالي أزمة داخل إدارة النادي الأهلي، والتي أعقبها مباشرة إعلان محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، انسحابه وعدم ترشحه لفترة جديدة في رئاسة النادي، وبعدها توقع الكثيرون أن يدخل غالي المعترك الانتخابي المقبل، رغم أن اللاعب أكد في حواره أن هذه الخطوة مؤجلة ولن يقدم عليها في الوقت الحالي؛ بسبب ما شاهده من حروب وطعنات من دخوله في العمل الإداري بالنادي الأحمر.

أخبار ذات علاقة 9 غيابات تضرب الزمالك أمام المصري البورسعيدي

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية: "حسام غالي لا يصلح أن يكون رئيسًا للنادي الأهلي.. غالي غير مؤهل نهائيًا لهذا المنصب في الوقت الحالي، لأنه يجب أن يتدرج في الكادر الإداري ولكن فجأة يصبح رئيس ناد مرة واحدة هذا صعب عليه، خاصة لو دخل ضد منافسين لديهم شعبية جارفة، في هذا المنصب بالتحديد".

وعن قرار محمود الخطيب البعد عن مقعد رئاسة الأهلي، أشار: "القرار توقيته ليس صحيحا، خاصة بعد رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو وتراجع أداء الفريق، كان من الأفضل أن ينتظر حتى يتم ترتيب البيت من الداخل".

أخبار ذات علاقة بعد انسحاب الخطيب.. أول خطوة من حسام غالي في انتخابات الأهلي

وأضاف: "نعلم أن صحة الكابتن الخطيب تتراجع منذ فترة، لكن الاستقرار كان موجودًا، لا شك أن صحته مهمة، لكن محبّي الأهلي دائمًا يتحاملون على أنفسهم ويضحوا من أجل الكيان".

وتابع: "إذا غادر الأهلي في هذا التوقيت، فسيكون الأمر صعبًا للغاية، على الخطيب أن يتراجع وينتظر حتى يُعاد ترتيب البيت، ثم يرحل كما يريد".