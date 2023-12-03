مدرب جيرونا: يجب الإقرار بأننا نصنع تاريخًا وعلينا الاستمتاع بهذه اللحظة

بعد الفوز 2-1 على فالنسيا، أمس السبت، أوضح ميشيل مدرب جيرونا إنه حريص على الاستمتاع بالأداء التاريخي لفريقه في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم، وعدم التفكير في السباق على لقب البطولة "لأن الفريق ليس في هذا المستوى".

وأحرز كريستيان ستواني هدفين متأخرين في غضون خمس دقائق في ملعب فريقه ليضمن لجيرونا البقاء في الصدارة بالتساوي مع ريال مدريد برصيد 38 نقطة من 15 مباراة.

وقال ميشيل للصحفيين: "أعتقد أنه من الجيد الإقرار بأننا نصنع تاريخًا. نعم، من غير الطبيعي أن نحقق 12 انتصارًا في 15 مباراة.

"لذا علينا الاستمتاع كثيرًا بهذه اللحظة بغض النظر عن نتيجة مباراة مدريد وغرناطة وبغض النظر عما يحدث، اليوم الأحد، بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، أي فارق سيحدثه هذا بعد أن نجحنا بالفعل في الفوز في 12 من 15 مباراة".