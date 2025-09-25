ليس ليفاندوفسكي.. أكثر لاعب أثار إعجاب جمهور برشلونة أمام ريال أوفييدو

نجا برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني من السقوط في فخ مضيفه ريال أوفييدو بعدما حول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى انتصار صريح (3 ـ 1) الخميس في الجولة السادسة من الدوري.

وفاجأ أصحاب الأرض منافسهم في الدقيقة 30 بهدف رائع لألبرتو رينا إثر خطأ كارثي من حارس مرمى برشلونة خوان غارسيا، الذي خرج من مناطقه لإبعاد الكرة لكنه قدم تمريرة لرينا الذي سدد من مسافة تقرب من 40 مترا ليهز الشباك.

وقدم برشلونة في الشوط الثاني أداء مثاليا بعد أن تدارك خوان غارسيا أخطاءه وظهر الهولندي فرينكي دي يونغ بأداء مذهل، وصنع روبرت ليفاندوفسكي بعد دخوله الخطر على مرمى المنافس، لكن الامتياز كان للظهير الأيمن إريك غارسيا الذي قدم مردودا مثاليا.

وخرج غارسيا رجل مباراة ريال أوفييدو وبرشلونة، إذ بجانب أدائه الجيد في الدفاع، فإنه ساند كثيرا زملاءه المهاجمين ونجح في الدقيقة 56 في إعادة المباراة إلى نقطة البداية مانحا فريقه جرعة قوية من الثقة.

ولولا هدف غارسيا الذي سدد الكرة في مناسبتين في شباك حارس مرمى أوفييدو، لوجد رجال هانزي فليك صعوبات كبيرة للخروج بتلك النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

وصنع المدافع الأيمن الخطر بعد الهدف في أكثر من مناسبة كما كان يقظا في الدفاع حتى أن مدرب أوفييدو أمر لاعبيه بالتركيز على الجهة الأخرى للدفاع التي كان موجودا فيها جيرارد مارتين.

ومنحت أغلب المواقع والتطبيقات الخاصة بالتقييم إريك غارسيا العلامة الأعلى بين كل اللاعبين (8.4 /10) بعد أن كان أداؤه مثاليا.

ويشار إلى أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حل بديلا في الشوط الثاني قدم أداء متميزا في الفترة التي شارك فيها، كما كان فرينكي دي يونغ واحدا من العلامات المضيئة في تشكيلة هانزي فليك.

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة من 5 مباريات وتعادل واحد ليقترب من ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة حتى الآن.