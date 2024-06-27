تصرف لافت من كفاراتسخيليا تجاه رونالدو (فيديو)

وسجل كفاراتسخيليا هدف التقدم لجورجيا في الدقيقة الثانية موجهًا صدمة لمنتخب البرتغال بطل أوروبا السابق، ثم واصل عرضه القوي في المباراة قبل أن يتم تبديله قبل ربع ساعة من النهاية وسط هتافات الجماهير باسمه.

وتحدث المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يحمل على أكتافه آمال العديد من مشجعي جورجيا، قبل المباراة عن أحلامه في اللعب أمام رونالدو والحصول على قميص مثله الأعلى.

وقال اللاعب للصحفيين: "لدي قميص رونالدو، لقد حصلت عليه. ونجحنا أيضًا في التأهل للدور التالي. هذا هو أفضل يوم في حياة الجورجيين".

"الجميع سعداء للغاية، لقد صنعنا التاريخ للتو. ما كان لأحد أن يصدق أننا سنحقق هذا ونهزم البرتغال".

وواصل حديثه عن رونالدو، قائلًا: "قبل المباراة كان هناك اجتماع وتمنى لي النجاح، لم أتخيل قط أنه سيأتي ويتحدث معي، إنه لاعب عظيم وشخص عظيم، ولهذا السبب فهو شخصية عظيمة داخل وخارج الملعب".

وشدد: "لدي احترام كبير له، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، أنْ يأتي للتحدث إليك قبل المباراة، كان ذلك أمرًا رائعًا، ما ساعدنا على الاعتقاد بأنه يمكننا القيام بشيء ما اليوم".

وعن مباراة دور الـ16 ضد إسبانيا، أشار: "نحن نحترمهم كثيرًا، لقد لعبنا العديد من المباريات ضدهم ونعرفهم جيدًا، إسبانيا والبرتغال من بين أفضل الفرق ولكن أمس أظهرنا أنه من الممكن التغلب على أي فريق".