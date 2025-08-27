أول موقف رسمي لاتحاد الكرة وللنادي البنزرتي بعد الاعتداء على الحكم مروان سعد

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم أول موقف رسمي بعد حادثة الاعتداء التي استهدفت الحكم المساعد مروان سعد في مباراة النادي البنزرتي وضيفه الإفريقي في الدوري التونسي للمحترفين والتي توقفت اليوم الأربعاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني.

وأعلن الحكم أمير لوصيف عن إيقاف مباراة البنزرتي والإفريقي في الدقيقة 51 بعد أن تلقى زميله مروان سعد حجرا من المدرجات ليسقط بينما كانت الدماء تنزف من رأسه.

وبعد وقت قصير من تلقي الإسعاف الأولي على أرض الملعب، غادر طاقم الحكام واللاعبون من الفريقين أرض الملعب بعد إعلان الحكم أمير لوصيف نهاية المباراة قبل الأوان.

وكان هدف الإفريقي عن طريق فراس شواط أشعل غضب مشجعي البنزرتي بعد شكوك حول وجود لاعب الإفريقي في موقع تسلل.

وفيما تستعد رابطة كرة القدم المحترفة لعقد اجتماع عاجل للنظر في أحداث المباراة واتخاذ القرارات بشأنها، أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا رسميا استنكر فيه الاعتداء على مروان سعد مؤكدا أنه يرفض كل أحداث عنف تستهدف الحكام.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "تعبر الجامعة التونسية لكرة القدم عن استنكارها الشديد ورفضها التام لحادثة العنف التي طالت الحكم الدولي المساعد مروان سعد خلال مباراة النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي في إطار الجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، والتي أدت إلى إيقاف اللقاء".

وأضاف: "تؤكّد الجامعة تضامنها الكامل معه ومع أسرة التحكيم عموما، ومساندتها المطلقة للحكّام في أداء مهامهم النبيلة، وتدعوهم إلى مواصلة جهودهم الجادة في سبيل تحسين مستوى التحكيم في تونس بما يضمن إعلاء قيمة العدل بين جميع الأندية وإعطاء كل ذي حقّ حقّه".

وقال اتحاد الكرة: " وفي هذا السياق، تهيب الجامعة التونسية لكرة القدم بكافة الأندية إلى العمل بجدية على تأطير جماهيرها وتوعيتها بخطورة مظاهر العنف، والتشجيع على ثقافة الاحترام والتسامح، مع التذكير بأنّ أي تجاوز أو اعتداء لن يكون محلّ تسامح أو تهاون".

وبدوره، أصدر النادي البنزرتي بيانا رسميا حول حادثة إصابة الحكم المساعد، مؤكدا أنه "بكامل روح المسؤولية و على إثر الأحداث التي جدّت خلال مباراة اليوم التي جمعت فريقنا بالنادي الإفريقي، تعبر الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي عن إستنكارها الشديد للاعتداء الهمجي الصادر عن أحد الأنفار تجاه الحكم المساعد".

وتابع: "نؤكد أنّ مثل هذه التصرفات الفردية الشاذة لا تُمثّل قيم النادي ولا تُترجم تاريخ جماهيره العريقة، وعليه تتقدّم الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي بأصدق عبارات التضامن و خالص التمنيات بالشفاء العاجل للحكم المساعد السيد مروان سعد، راجين له الشفاء والعودة السريعة لمباشرة نشاطه في أفضل الظروف.

وجدد النادي البنزرتي دعوته إلى كافة جماهيره الوفية الى ضرورة التحلّي بالانضباط والامتثال لميثاق الروح الرياضية كالتصدي لكل مظاهر العنف أو السلوكيات التي من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو تعطيل مسيرته، وفق البيان.

وبسبب غياب تقنية الفيديو المساعد (الفار) تسبب هدف فراس شواط في احتجاجات عارمة من جماهير النادي البنزرتي التي طالبت بإلغاء الهدف لوجود لاعب الإفريقي في موقف تسلل.

ولم يعلن اتحاد كرة القدم حتى الآن عن موعد اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباريات الدوري لوجود خلافات تعاقدية مع الشركة المشرفة على التقنية.

وقالت بعض المصادر في اتحاد الكرة إن اعتماد تقنية "الفار" ستكون بعد فترة التوقف الدولي أي خلال الجولة المقبلة وهي الخامسة في مسابقة دوري المحترفين.