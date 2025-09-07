محاولة جديدة.. القادسية السعودي ينقض على نجم تشيلسي بعرض مذهل

تلقت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، عرضاً ضخماً من نادي القادسية، المشارك بالدوري السعودي للمحترفين؛ للتعاقد مع أحد اللاعبين الشباب في الفريق، خلال هذا الصيف.

ووفقاً لما أفادت به تقارير إنجليزية، فإن نادي تشيلسي تلقى عرضا بقيمة 59.5 مليون جنيه إسترليني، من نادي القادسية السعودي لضم لاعب الوسط البرازيلي أندريه سانتوس.

وسبق أن أشارت تقارير خلال الأيام الماضية إلي أن النادى الإنجليزي سبق وأن رفض عرضاً من القادسية لضم أندريه سانتوس، بقيمة 50 مليون يورو.

وبحسب تقرير صحيفة "The Mirror" فإن لاعب تشيلسي، الذي ارتبط اسمه في الأسابيع الأخيرة، أيضاً بالانتقال إلى غريمه اللندني آرسنال، رفض العرض السعودي الضخم، لرغبته في خوض منافسات كأس العالم.

وكان سانتوس قد صرح: "لقد وصل العرض، لكنني رفضته على الفور بسبب حلمي وهدفي الأول، وهو كأس العالم، وأعلم أن التواجد في تشيلسي وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يمنحني فرصًا أفضل من المملكة العربية السعودية".

وانضم سانتوس، اللاعب الشاب الصاعد البالغ من العمر 21 عامًا، إلى تشيلسي قادمًا من نادي فاسكو دا جاما البرازيلي في عام 2023، وأعير لفترة إلى نوتنغهام فورست، حيث لعب مباراتين فقط قبل أن ينتقل إلى نادي ستراسبورغ يناير 2024، قبل العودة لتشيلسي مجددًا.