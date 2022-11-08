مدة غياب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي وموقفه من المشاركة في كأس العالم

كشفت صحيفة "الرياضية" عن الفترة التي سيغيبها سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي لكرة القدم، بعد إصابته أمس أول، في مباراة الفريق الودية أمام منتخب آيسلندا ضمن استعدادات كأس العالم بقطر.

وتعرض سلمان الفرج لإصابة بالكتف إثر تدخل عنيف من جانب أحد لاعبي آيسلندا، ليسقط على كتفه ويقوم الجهاز الطبي بالتدخل، واستبدال الفرج باللاعب أيمن يحيى، في المباراة التي انتهت بفوز السعودية (1/0).

وقالت الصحيفة إن الأشعة التي أجراها سلمان الفرج، أثبتت حاجته إلى برنامج علاجي لمدة أسبوع، حيث خضع لأشعة الرنين المغناطيسي في أحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي، بالعاصمة الإماراتية.

وأكدت الصحيفة غياب الفرج عن مواجهة منتخب بنما بعد غد الخميس، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم قطر 2022، كما يرجح أن يكون جاهزا لمباراة كرواتيا، التي سنقام في الرياض، بالسعودية، في 16 من الشهر الجاري.

وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد تصدره المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام المنتخب الياباني.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 قد أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بقطر يوم 22 نوفمبر المقبل.

وستكون أولى مبارياته ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا، وأخيرا مباراته أمام المكسيك.