أهداف وملايين الدولارات.. 4 أشياء ينتظرها الزمالك من عدي الدباغ

اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة التعاقد مع اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق شارلروا البلجيكي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ودعم الزمالك صفوفه بالثنائي الهجومي لفريق فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف ولكنه يبحث عن ضم مهاجم سوبر يقود الخط الأمامي في الموسم الجديد.

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ويستعرض "إرم نيوز" بعض الأمور التي يبحث عنها الزمالك في صفقة عدي الدباغ:

قناص يُجيد هز الشباك

النقطة الأهم والرئيسة في إتمام صفقة التعاقد مع عدي الدباغ نجم شارلروا البلجيكي ومنتخب فلسطين ترجع إلى حاجة الزمالك لضم مهاجم قناص على أعلى مستوى.

ويدرك مسؤولو الزمالك أن عدي الدباغ سيكون حلاً مهماً لإنهاء هذه المشكلة التي عانى منها الفريق الأبيض في الموسم الماضي.

الدباغ يجيد زيارة الشباك وسجل من قبل 15 هدفاً خلال 45 مباراة مع فريق أروكا البرتغالي كما أنه أحرز 7 أهداف خلال 44 مباراة مع شارلروا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ونجح اللاعب الفلسطيني في تسجيل 4 أهداف خلال 16 مباراة مع أبردين الاسكتلندي بجانب صناعة هدف لزملائه.

خبرات دولية

يراهن الزمالك على الخبرات الدولية للاعب الفلسطيني عدي الدباغ والذي لعب في عدة دوريات أوروبية سواء البرتغال أو بلجيكا أو اسكتلندا بخلاف اللعب في فلسطين والكويت.

ولعب أيضاً الدباغ 42 مباراة مع منتخب فلسطين، وسجل 16 هدفاً بقميص الفدائي وهي نقطة مهمة تتمثل في التعاقد مع لاعب دولي مميز يستطيع قيادة الهجوم.

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تطوير الهجوم

ويتطلّع الزمالك لتطوير الأداء الهجومي بالشكل المطلوب من خلال صفقة عدي الدباغ والاعتماد عليه كلاعب يستطيع قيادة الخط الهجومي ويرهق دفاعات المنافسين.

الدباغ يتفوق على منافسيه في الزمالك لكونه لعب من قبل في أوروبا وهو ما يجعله أكثر جاهزية بدنية وخبرة على المستوى الهجومي والتهديفي وهو ما يتطلع له مسؤولو القلعة البيضاء.

استثمار بملايين الدولارات

السيناريو المهم أيضاً يتمثل في رغبة مسؤولي الزمالك في تكرار تجربة الفلسطيني وسام أبو علي مع الأهلي المصري.

وانضم وسام إلى الأهلي في يناير 2024 قادماً من سيريوس السويدي وتألق بشكل لافت وفاز بلقب هداف الدوري المصري قبل رحيله إلى كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار أمريكي.

عدي الدباغ يبدو قادراً على تكرار السيناريو نفسه خاصة أن عمره ما زال 26 عاماً كما أن له تجارب سابقة في أوروبا وبالتالي تألقه مع الزمالك سيساعده على الانطلاق مجدداً نحو أوروبا أو الخليج.