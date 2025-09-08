ليس إمام عاشور فقط.. زيزو يضع الأهلي في ورطة كبرى مع 4 نجوم

وضعت صفقة انتقال أحمد مصطفى "زيزو" إلى الأهلي المصري إدارة القلعة الحمراء في ورطة كبرى بسبب قيمة الراتب السنوي للاعب.

وانضم زيزو يوم 6 يونيو الماضي إلى الأهلي عقب انتهاء عقده مع الزمالك في صفقة مدوية تصدرت المشهد في الأوساط الكروية المصرية.

ويتردد أن راتب زيزو السنوي في الأهلي وصل إلى 100 مليون جنيه مصري وهو الأمر الذي أثار عدة أزمات داخل القلعة الحمراء بسبب المطالب المالية لبعض لاعبي الفريق.

وربما تضطر إدارة الأهلي لرفع رواتب 4 نجوم داخل الفريق للمساواة بزيزو الذي أحدث جدلاً واسعاً بين زملائه بسبب راتبه الضخم.

إمام عاشور.. قنبلة موقوتة

اللاعب الأبرز الذي يرتبط اسمه بالمساواة بزيزو هو إمام عاشور نجم خط الوسط والذي يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وأعلن الأهلي رغبته في تعديل عقد عاشور ورفع راتبه السنوي وتجديد عقده، ولكنه لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع اللاعب لحسم هذا الملف.

ويشترط عاشور الحصول على نفس راتب زيزو كما أثار الجدل بتوقيعه عقد مع شركة تسويق للحصول على عروض رسمية للرحيل خارج مصر.

محمد الشناوي

الأمر لا يتعلق بإمام عاشور وحده، بل يمتد إلى محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الذي اضطرت إدارة الأهلي لمساواته بزيزو بعد تجديد عقده مؤخراً.

الشناوي حصل على أعلى راتب سنوي في تاريخه وربما أعلى راتب لحارس مرمى مصري حالياً بعد صفقة التعاقد مع زيزو.

مروان عطية

يبقى مروان عطية لاعب وسط الأهلي أحد نجوم الفريق الأحمر، وحجز مقعده في التشكيل الأساسي منذ انتقاله قادماً من الاتحاد السكندري في يناير 2023.

وقد يضطر الأهلي لمساواة مروان عطية براتب زيزو لضمان تجديد عقده في الموسم الحالي.

أليو ديانغ

ينتهي عقد المالي أليو ديانغ لاعب وسط الفريق الأحمر في شهر يونيو المقبل وسط شكوك كبيرة حول تجديد عقده.

ويرغب الأهلي في الإبقاء على لاعبه ولكن ديانغ وضع مطالب مالية من أجل الموافقة على تجديد عقده مع القلعة الحمراء.