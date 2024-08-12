قدم الاتحاد الأمريكي للجمباز أدلة مصورة للطعن في قرار محكمة التحكيم الرياضية التي قررت سحب برونزية منافسات الجمباز من الأمريكية جوردان تشيليز ومنحها للرومانية أنا باربوسو.

وأكد الاتحاد الأمريكي للجمباز أن شيلز تستحق الاحتفاظ بالميدالية البرونزية التي فازت بها في منافسات الحركات الأرضية للسيدات في أولمبياد باريس الصيفي.

وقدمت الأدلة الإضافية من قبل الاتحاد الأمريكي للجمباز بعد يوم واحد من صدور حكم محكمة التحكيم لصالح طعن تقدمت به الرومانية آنا باربوسو وتحصل بمقتضاه على المركز الثالث في المنافسة بدلا من الرياضية الأمريكية.

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وكانت باربوسو وفريقها تقدموا بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية يفيد بأن طلب سيسيل لاندي مدربة تشيليز لإعادة النظر في نتائج المسابقة جاء بعد انتهاء المدة المحددة للطعن وهي دقيقة واحدة.

وقال فريق باربوسو إن نتيجة اللاعبة الأمريكية لم يكن ينبغي أن تعدل إلى 13.766 نقطة وهو ما مكنها من الحصول على الميدالية البرونزية.

لكن الاتحاد الأمريكي للجمباز قال إنه قدم لمحكمة التحكيم الرياضية لقطات فيديو لم تكن متوفرة لديه قبل صدور قرار المحكمة الذي منح باربوسو المركز الثالث.

وقال الاتحاد الأمريكي للجمباز في بيان "مع التوقيت يُظهر الفيديو أن لاندى تقدمت بطلبها... بعد 47 ثانية من ظهور النتيجة، وعقب ذلك تقدمت ببيان بعد 55 ثانية من ظهور النتيجة".

وكانت تشيليز قد حصلت في البداية على 13.666 نقطة، بينما حصدت باربوسو 13.700 نقطة.

ولن يؤثر قرار محكمة التحكيم الرياضية على الفائزة بالذهبية البرازيلية ريبيكا أندرادي التي حققت 14.166 نقطة أو صاحبة الميدالية الفضية سيمون بايلز وهي من الولايات المتحدة التي حصلت على 14.133 نقطة.

وفي المقابل سيتواصل الجدل بخصوص الميدالية البرونزية التي آلت بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية وهي آخر لجنة تقاض دولية للاعبة الرومانية أنا باربوسو.