نادي الاتحاد السعودي يحاول التعاقد مع لوكا مودريتش

كشف الصحفي عناد الرشيد، الذي يعمل في جريدة "اليوم"، أن نادي الاتحاد دخل في منافسة مع نادى النصر لضم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد لضمه خلال الصيف المقبل.

وقال الرشيد عبر "تويتر": "المحاولات مستمرة منذ فترة تجاوزت الشهر لاستقطاب اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش إلى جدة، بالتحديد نادي الإتحاد، وفي حال الوصول إلى اتفاق فالأقرب قدومه في الصيف القادم".