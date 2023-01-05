نادي الاتحاد السعودي يحاول التعاقد مع لوكا مودريتش
كشف الصحفي عناد الرشيد، الذي يعمل في جريدة "اليوم"، أن نادي الاتحاد دخل في منافسة مع نادى النصر لضم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد لضمه خلال الصيف المقبل.
وقال الرشيد عبر "تويتر": "المحاولات مستمرة منذ فترة تجاوزت الشهر لاستقطاب اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش إلى جدة، بالتحديد نادي الإتحاد، وفي حال الوصول إلى اتفاق فالأقرب قدومه في الصيف القادم".
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن النصر يرغب في ضم مودريتش لجمعه بالثنائي كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس الذي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن نادي النصر السعودي رسميا تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة ضخمة، حتى صيف 2025، بمبلغ بلغ قدره حوالي 200 مليون يورو سنويا.
وينتهي عقد مودريتش صاحب الـ37 عاما، مع ريال مدريد في صيف 2023، ويعرف لوكا أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، وأعظم لاعب كرة قدم كرواتي عبر التاريخ، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم في 2018.
يذكر أن نادي الاتحاد ممنوع من التسجيل خلال فترة الشتاء المقبلة بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية النصر ضد النادي، واتهامه بالتفاوض مع المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال سريان عقده معه.