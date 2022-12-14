لوريس يمنع أوناحي من تسجيل هدف التعادل لمنتخب المغرب (فيديو)
حارس منتخب فرنسا يتألق أمام لاعب خط الوسط المغربي.
تصدى هوغو لوريس، حارس منتخب فرنسا، لتسديدة متقنة من لاعب خط وسط منتخب المغرب عز الدين أوناحي، ليمنع أسود الأطلس من تسجيل هدف التعادل.
واخترق أوناحي، الذي يقدم مستويات رائعة في كأس العالم، ثم سدد بقوة، غير أن لوريس كان يقظا وأنقذ الكرة وأبعدها عن مرماه.
وبعد تصدي لوريس، نفذ منتخب فرنسا هجمة مميزة كادت تضاعف النتيجة بعدما سدد أوليفي جيرو في العارضة.
وتقدم المنتخب الفرنسي بهدف مبكر عن طريق تيو هيرناندز في مواجهة المنتخبين بنصف نهائي كأس العالم قطر 2022.
وسيتأهل المنتخب الفائز لمواجهة الأرجنتين يوم الأحد القادم في نهائي كأس العالم، بينما سيلعب الخاسر ضد كرواتيا على المركزين الثالث والرابع.
وحققت الأرجنتين أمس الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة نصف النهائي الأولى.