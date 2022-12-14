لوريس يمنع أوناحي من تسجيل هدف التعادل لمنتخب المغرب (فيديو)

وسيتأهل المنتخب الفائز لمواجهة الأرجنتين يوم الأحد القادم في نهائي كأس العالم، بينما سيلعب الخاسر ضد كرواتيا على المركزين الثالث والرابع.

وحققت الأرجنتين أمس الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة نصف النهائي الأولى.