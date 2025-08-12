ليفاندوفسكي يطوي صفحة الخلافات ويوافق على العودة لقيادة منتخب بولندا

أعلن يان أوربان مدرب منتخب بولندا لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن روبرت ليفاندوفسكي أبدى استعداده لطي صفحة الخلافات والعودة إلى المنتخب من جديد.

وقال يان أوربان الذي عُين مؤخرا مدربا لمنتخب بلاده: "روبرت يريد اللعب للمنتخب مرة أخرى"، وذلك بعد أن أعلن مهاجم برشلونة الإسباني اعتزاله اللعب الدولي وسط خلاف بشأن قرار المدرب السابق بسبب سحب شارة القيادة منه.

وتولى أوربان المسؤولية في يوليو الماضي ليحل محل ميخال بروبياش الذي استقال في يونيو من العام الجاري وسط خلاف بشأن قراره سحب شارة القيادة من هداف بولندا التاريخي ومنحها إلى بيوتر جيلينسكي لاعب إنتر ميلان.

وتحتل بولندا المركز الثالث في مجموعتها في تصفيات كأس العالم خلف فنلندا وهولندا، ويُنظر إلى ليفاندوفسكي على نطاق واسع على أنه عنصر حاسم في آمالها للتأهل لمونديال 2026.

وقال أوربان لإذاعة "آر.إم.إف" الخاصة: "تحدثت مع روبرت ليفاندوفسكي هاتفيا وسألته إذا كان يرغب بالعودة، فأجاب بنعم. وهكذا نكون قد خطونا خطوة للأمام".

وعندما سُئل عما إذا كان ليفاندوفسكي ((36 عاما) سيصبح قائدا للفريق مرة أخرى، قال أوربان إن المناقشات حول هذا الموضوع لا تزال مستمرة.

وأضاف "لا أرغب في التحدث مع روبرت فحسب، بل أيضا مع المعنيين بالأمر، بيوتر جيلينسكي واللاعبين في مجلس الفريق، القرار لي لكنني أود الاستماع إلى اللاعبين ومعرفة آرائهم".

وتخوض بولندا مباراتها المقبلة في تصفيات كأس العالم خارج أرضها أمام هولندا في الرابع من سبتمبر المقبل قبل أن تستضيف فنلندا بعد ثلاثة أيام.

وتعرض ليفاندوفسكي مع فريقه برشلونة إلى إصابة في العضلة الخلفية، ووفقا لتقارير من النادي سيغيب عن الملاعب مدة تصل إلى 3 أسابيع، ما يعني أن عودته إلى الملاعب قد تأتي تزامنا مع فترة التوقف الدولي وموعد مباراة هولندا.

وسجل ليفاندوفسكي 85 هدفا في 158 مباراة مع منتخب بولندا محطما الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ بولندا وأكثر من خاض مباريات دولية.