كشف داري زهير، والد اللاعب المغربي بصفوف بريست الفرنسي أشرف داري، أن نجله تلقى عرضًا من الأهلي المصري وإسبانيول الإسباني وأندرلخت البلجيكي والوداد المغربي، خلال الفترة الماضية، للرحيل عن الدوري الفرنسي.

وقال والد اللاعب المغربي في تصريحات تلفزيونية: "بالفعل تلقى أشرف عروضًا من إسبانيول وأندرلخت والوداد، ولكن عرض الأهلي هو الأقوى وبالنسبة لي أُفضل انتقاله للأهلي أو الوداد".

وأشار إلى أنه سيكون سعيدًا إذا مثّل نجله الأهلي، موضحًا: "أنا مشجع أهلاوي وأتمنى أن ينضم له فهو نادي القرن، والحال نفسه إذا انضم لصفوف الوداد، وأتمنى إذا تمت الصفقة أن يقدم نجلي الإضافة للأهلي المصري".

وشدد والد اللاعب المغربي على أن رغبة نجله في الرحيل عن بريست الفرنسي لأمور دينية، إذ هناك أمور خارج الرياضة تؤثر عليه هناك بالسلب بجانب رغبته في العودة لتمثيل منتخب المغرب، وقد تبقى له موسمين مع ناديه الفرنسي.

اللاعب المغربي صاحب الـ25 عامًا بدأ مسيرته في الوداد المغربي وانتقل منه إلى بريست الفرنسي في صيف العام 2022.

وأعير قلب الدفاع المغربي إلى شارلروا البلجيكي ستة أشهر خلال الموسم الماضي.

ويملك أشرف داري سبع مباريات بقميص منتخب المغرب وشارك في كأس العالم 2022 وسجل هدفًا ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.