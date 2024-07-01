فرنسا تصعد لدور الـ8 ليورو 2024 بفوز قاتل على بلجيكا
سجّل البديل راندال كولو مواني هدفا قبل خمس دقائق من النهاية، لتتقدم فرنسا لدور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024، اليوم الإثنين، بعد فوز بطلة أوروبا مرتين، 1-صفر على بلجيكا المخيبة للآمال.
ومع الاستعداد للجوء لأشواط إضافية، مرر نجولو كانتي الكرة إلى كولو مواني الذي أطلق تسديدة اصطدمت بالمدافع يان فرتونجن وغيرت اتجاهها لتستقر في شباك الحارس كوين كاستيلز.
وسيطرت فرنسا على أغلب فترات المباراة، وسنحت فرص لأوريلين تشواميني وماركوس تورام على مدار شوطي اللقاء، مع قيام كيليان مبابي بتهديد بلجيكا بفضل سرعته.
وكادت بلجيكا أن تنتزع الفوز في وقت متأخر، لكن الحارس مايك مينيان تصدى لمحاولات روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين.
وتلعب فرنسا مع الفائز بين البرتغال وسلوفينيا في دور الثمانية في هامبورغ، يوم الجمعة.