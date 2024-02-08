برشلونة يرد على أنباء بيع أراوخو ودي يونغ للتعاقد مع مبابي

وقال ديكو ردًّا على سؤال حول إمكانية بيع أراوخو وفرينكي دي يونغ من أجل تمويل صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي :"لا أعلم أين سيلعب مبابي الصيف المقبل، لكننا نرغب في تقوية الفريق وليس إضعافه".

وتابع :"خروج دي يونغ وأراوخو يضعف الفريق ولا يجعله أقوى".

وتردد أن برشلونة استقر على الاحتفاظ بكريستنسن وأراوخو كقلبي دفاع أساسيين الفترة المقبلة، على أن يسمح ببيع الفرنسي جويل كوندي الذي يتم توظيفه كظهير أيمن مؤخرًا.