برشلونة يرد على أنباء بيع أراوخو ودي يونغ للتعاقد مع مبابي
ردَّ البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، على أنباء ترددت على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة بإمكانية بيع بعض نجوم الفريق لتمويل صفقات أخرى.
ويمر برشلونة بضائقة مالية كبيرة قد تجبره على التخلي عن بعض لاعبي الفريق الأساسيين الصيف القادم، لتفادي عقوبات اللعب المالي النظيف إذا ما أراد ضم لاعبين آخرين.
ويعد النجم الفرنسي كيليان مبابي أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الأندية الكبرى الصيف القادم، إذ سيكون حرًّا للتوقيع لأيّ نادٍ يريده.
وفي يناير الماضي، دخل مبابي الفترة الحرة من عقده مع باريس سان جيرمان الذي ينتهي الصيف المقبل.
وقال ديكو ردًّا على سؤال حول إمكانية بيع أراوخو وفرينكي دي يونغ من أجل تمويل صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي :"لا أعلم أين سيلعب مبابي الصيف المقبل، لكننا نرغب في تقوية الفريق وليس إضعافه".
وتابع :"خروج دي يونغ وأراوخو يضعف الفريق ولا يجعله أقوى".
وتردد أن برشلونة استقر على الاحتفاظ بكريستنسن وأراوخو كقلبي دفاع أساسيين الفترة المقبلة، على أن يسمح ببيع الفرنسي جويل كوندي الذي يتم توظيفه كظهير أيمن مؤخرًا.