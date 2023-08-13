ليكيب: نيمار سيحصل على 160 مليون يورو خلال موسمين مع الهلال

وانضم نيمار لباريس سان جيرمان صيف عام 2017 بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة وهي 222 مليون يورو، ونيمار هو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن نيمار لعب 173 مباراة مع باريس سان جيرمان على مدار 6 مواسم، وسجل 118 هدفا وصنع 77.

في حين لعب لبرشلونة 186 مباراة على مدار 4 مواسم، سجل فيها 105 أهداف وصنع 76.

وتعاقد الهلال مع كاليدو كوليبالي وروبين نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم دي أوليفيرا، وأعاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

ويستهل الهلال مشواره في الدوري السعودي بمواجهة أبها، غدا الإثنين.

وخسر الهلال 1/2 أمام مواطنه النصر، أمس السبت، في نهائي البطولة العربية.