ليكيب: نيمار سيحصل على 160 مليون يورو خلال موسمين مع الهلال
كشفت صحيفة "ليكيب" أن نادي الهلال السعودي توصل لاتفاق مع النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.
وقالت الصحيفة: "اتفق نيمار مع الهلال على عقد لمدة عامين، يناقش باريس سان جيرمان والنادي السعودي شروط انتقال المهاجم البرازيلي".
وبحسب "ليكيب" فإن نيمار، البالغ من العمر 31 عاما، سيحصل خلال العامين على ما يقرب من 160 مليون يورو.
ويبقى الآن أن يتفق باريس سان جيرمان والهلال على شروط الصفقة.
اتفاق بين الطرفين
وكانت صحيفة "ليكيب" قد كشفت قبل أيام أن باريس سان جيرمان ونيمار وافقا على إيجاد حل مشترك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2025.
وأوضحت الصحيفة أنه يبقى إيجاد وجهة تناسب جميع الأطراف، وهو ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.
وانضم نيمار لباريس سان جيرمان صيف عام 2017 بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة وهي 222 مليون يورو، ونيمار هو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن نيمار لعب 173 مباراة مع باريس سان جيرمان على مدار 6 مواسم، وسجل 118 هدفا وصنع 77.
في حين لعب لبرشلونة 186 مباراة على مدار 4 مواسم، سجل فيها 105 أهداف وصنع 76.
وتعاقد الهلال مع كاليدو كوليبالي وروبين نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم دي أوليفيرا، وأعاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.
ويستهل الهلال مشواره في الدوري السعودي بمواجهة أبها، غدا الإثنين.
وخسر الهلال 1/2 أمام مواطنه النصر، أمس السبت، في نهائي البطولة العربية.