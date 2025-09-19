أين علي البليهي؟.. تركي العجمة يصدم عبد الإله العمري برسالة نارية (فيديو)

وجه الإعلامي تركي العجمة انتقادات حادة إلى عبد الإله العمري، مدافع نادي النصر السعودي، بعد سلسلة من التصرفات المثيرة للجدل التي رافقت أداءه في الفترة الأخيرة، مشددًا على أن اللاعب يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع جماهير فريقه.

ورفض النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عرضًا من نادي الاتحاد للتعاقد مع العمري، ليواصل اللاعب مسيرته مع الفريق العاصمي بعد أن قضى الموسم الماضي معارًا بقميص "العميد".

أخبار ذات علاقة لا يبتسم واحتفال باهت.. عبد الإله العمري يثير جدلا في مباراة النصر واستقلول

انتقادات حادة

انتقد العجمة تصرفات العمري في مباراة السوبر السعودي أمام الاتحاد، حيث امتنع عن الاحتفال بأهداف فريقه، وهو ما أثار علامات استفهام واسعة بين الجماهير.

وأعاد اللاعب نفس الموقف في مواجهة الخلود، بعدما تصدى زميله راغد النجار لركلة جزاء حاسمة، ليتجاهل الاحتفال مع باقي زملائه.

كما فتح تري العجمة النار على خطوة العمري الأخيرة عبر حسابه في "إنستغرام"، حين قام بتثبيت صورته بقميص الاتحاد رغم عودته لتمثيل النصر، معتبرًا أن ذلك يعكس حالة من عدم الانسجام مع الواقع الحالي للفريق.

أخبار ذات علاقة عبد الإله العمري يواصل تصرفاته المثيرة للجدل مع النصر (فيديو)

العجمة يحذر العمري

وقال تركي العجمة في تصريحات تليفزيونية": "اللاعب بشر وقد يتعرض لضغوط نفسية، لكن تكرار هذه التصرفات من العمري غير مقبول. أنت قائد في الفريق والجماهير تعتبرك قدوة، وعندما لا تشاركهم أفراح الانتصارات وتظهر ارتباطك بنادٍ آخر، فإنك تضع نفسك في موضع الاتهام".

وأضاف: "ما يحدث يشكل خطورة كبيرة؛ لأن اللاعب الأجنبي حين يرى ذلك قد يقلدك".

واختتم العجمة رسالته بعبارة مثيرة أثارت جدل المتابعين: "أين علي البليهي؟"، في إشارة إلى مدافع الهلال الذي دخل في أزمات مع جماهير فريقه، لينتهي به الحال خارج "الخريطة الهلالية"، محذرًا العمري من مصير مشابه إذا لم يتدارك الموقف سريعًا.