تشيلسي يوافق على انتقال ماسون ماونت إلى مانشستر يونايتد
أفادت صحيفة "ميرور" بأن مانشستر يونايتد توصّل إلى حل وسط مع تشيلسي بشأن التعاقد مع ماسون ماونت.
ويقترب ماونت من الانتقال إلى أولد ترافورد مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.
وسبق أن تقدم مانشستر يونايتد بعرضين للتعاقد مع ماونت البالغ من العمر 24 عاما لكن تشيلسي رفض العرضين.
وتأتي هذه الخطوة مع توضيح ماونت أنه لا ينوي تمديد عقده مع تشيلسي حيث ينتهي العقد الحالي في يونيو 2024.
وقرر تشيلسي ألا يقف في طريق الخطوة التالية لماونت خريج الأكاديمية.
وبحسب "ميرور" يمكن أن يصبح ماونت ثالث لاعب وسط يغادر، حيث أكد نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي.
كما يقترب ماتيو كوفاسيتش، الذي ينتهي عقده في مايو 2024، من الانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.
يحرص إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد على إتمام صفقة ماونت قبل أن يبدأ النادي جولة ما قبل الموسم.
وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، اضطر المدرب الهولندي إلى الانتظار قبل استكمال صفقات كاسيميرو وأنطوني.
وقالت "ميرور" إن تحرك مانشستر يونايتد للتعاقد مع ماونت يأتي في الوقت الذي يستعد فيه الشاب الموهوب زيدان إقبال لمغادرة أولد ترافورد، حيث يقترب من التوقيع لأوتريخت الهولندي.
وشارك ماونت في 35 مباراة مع تشيلسي الموسم المنقضي، وبشكل عام لعب مع البلوز 195 مباراة سجل فيها 33 هدفا وصنع 37، علما أنه انضم للفريق الأول في 2019.
ونال ماونت مع تشيلسي لقبا في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.