تشيلسي يوافق على انتقال ماسون ماونت إلى مانشستر يونايتد

وقرر تشيلسي ألا يقف في طريق الخطوة التالية لماونت خريج الأكاديمية.

وبحسب "ميرور" يمكن أن يصبح ماونت ثالث لاعب وسط يغادر، حيث أكد نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي.

كما يقترب ماتيو كوفاسيتش، الذي ينتهي عقده في مايو 2024، من الانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

يحرص إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد على إتمام صفقة ماونت قبل أن يبدأ النادي جولة ما قبل الموسم.