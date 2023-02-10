رامون دياز: الهلال لن يكتفي بالوصول للنهائي ونريد الفوز على ريال مدريد

قال رامون دياز مدرب الهلال إن بطل السعودية لن يكتفي بالوصول لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة بل سيسعى للتتويج باللقب على حساب ريال مدريد في الرباط غدا السبت.

وحقق بطل آسيا مفاجأة بالفوز 3/2 على فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في قبل النهائي، بعد أن أطاح بالوداد المغربي صاحب الضيافة وبطل أفريقيا بركلات الترجيح.

وقال المدرب الأرجنتيني المخضرم لراديو ماركا اليوم الجمعة: "حققنا إنجازا كبيرا بالوصول للنهائي أمام ريال مدريد ولدينا رغبة قوية في خوض مباراة كبيرة وهدفنا هو الفوز".

وأضاف: "ننقل إلى أذهان اللاعبين كيفية استغلال كل القدرات والذكاء في النهائي والتحلي بالانضباط الخططي لأننا لا نريد الاكتفاء بخوض النهائي".

وتابع: "نريد التكيف مع أسلوب مدريد، سنضطر للدفاع في بعض الأحيان وسنهاجم في أوقات أخرى".