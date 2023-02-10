رامون دياز: الهلال لن يكتفي بالوصول للنهائي ونريد الفوز على ريال مدريد
قال رامون دياز مدرب الهلال إن بطل السعودية لن يكتفي بالوصول لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة بل سيسعى للتتويج باللقب على حساب ريال مدريد في الرباط غدا السبت.
وحقق بطل آسيا مفاجأة بالفوز 3/2 على فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في قبل النهائي، بعد أن أطاح بالوداد المغربي صاحب الضيافة وبطل أفريقيا بركلات الترجيح.
وقال المدرب الأرجنتيني المخضرم لراديو ماركا اليوم الجمعة: "حققنا إنجازا كبيرا بالوصول للنهائي أمام ريال مدريد ولدينا رغبة قوية في خوض مباراة كبيرة وهدفنا هو الفوز".
وأضاف: "ننقل إلى أذهان اللاعبين كيفية استغلال كل القدرات والذكاء في النهائي والتحلي بالانضباط الخططي لأننا لا نريد الاكتفاء بخوض النهائي".
وتابع: "نريد التكيف مع أسلوب مدريد، سنضطر للدفاع في بعض الأحيان وسنهاجم في أوقات أخرى".
ولم يبد مدرب ريفر بليت السابق متخوفا من كيفية رقابة فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، الذي افتتح التسجيل في فوز بطل أوروبا 4-1 على الأهلي المصري في قبل النهائي، وأخطر أسلحة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في حال استمرار غياب الهداف كريم بنزيما للإصابة.
وتابع: "أعرف قدرات فينيسيوس جيدا، عندما يوجد لاعب بهذه الخصائص أحاول تضييق المساحات أمامه وإجباره على الانتقال لمناطق أخرى".
وأتم: "يحب اللعب دائما على اليسار، لم أشاهده أبدا في اليمين أو في العمق، ربما يجب أن يمنحه أنشيلوتي حرية أكبر".
وتطمح كرة القدم السعودية لمفاجأة مدوية أخرى بعد فوز المنتخب على الأرجنتين في كأس العالم في قطر العام الماضي.