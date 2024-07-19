دخلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليغ) على خط أزمة الأغنية المسيئة للاعبي منتخب الأرجنتين عقب فوزهم بلقب كوبا أمريكا 2024، والتي نشرها نجم منتخب التانغو ولاعب تشيلسي الإنجليزي إنزو فيرنانديز على منصات التواصل الاجتماعي ليفجر سيلًا من ردود الأفعال في الأوساط الكروية وحتى السياسية في بلاده.

وتواصلت تداعيات الفيديو المسيء الذي نشره إنزو فيرنانديز وتضمن إساءات عنصرية منه ومن زملائه ضد منتخب فرنسا وذلك خلال احتفالهم داخل الحافلة التي كانوا على متنها بعد التتويج بكوبا أمريكا.

ولوحت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة بإمكانية فرض عقوبات على إنزو فيرنانديز بعد حادثة الاحتفالات المسيئة للاعبي الأرجنتين.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "تلتزم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديتنا بمحاربة جميع أشكال التمييز، نحن على اتصال مع نادي تشيلسي وسنواصل دعم الأندية واللاعبين والموظفين في إجراءاتهم ضد الانتهاكات التمييزية".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي ردت على الحادثة بعد يومين من فتح تشيلسي تحقيقًا داخليًا، فضلًا عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح تحقيق في مقطع الفيديو المسيء.

وذكرت تقارير إخبارية أن رابطة الدوري الإنجليزي ستجتمع في غضون الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار التأديبي المناسب بشأن اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 23 عامًا.

وكان إنزو فيرنانديز، لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني أبدى اعتذاره عن مقطع الفيديو المسيء الذي نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وظهر فيه مع عدد من لاعبي منتخب التانغو المتوجين بلقب كوبا أمريكا وهم يهتفون ضد لاعبي المنتخب الفرنسي.