غضب واعتراضات.. رونالدو يفسد هدفا للنصر في مرمى الهلال (فيديو)

وحجز الاتحاد مقعدا في المباراة النهائية بفوزه على الوحدة بهدفين لهدف واحد.

واستغل أوتافيو كرة عرضية في نهاية الشوط الأول، ليسجل في مرمى الهلال، لكن تم إلغاء الهدف.

واستند حكام تقنية الفيديو في إلغاء الهدف إلى تسلل رونالدو، رغم أنه لم يلمس الكرة لكنه حاول لعبها ولم يصل لها.