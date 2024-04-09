غضب واعتراضات.. رونالدو يفسد هدفا للنصر في مرمى الهلال (فيديو)
رونالدو كان متسللا
تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بإلغاء هدف زميله أوتافيو في مرمى الهلال.
ويصطدم الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام في أبوظبي.
وحجز الاتحاد مقعدا في المباراة النهائية بفوزه على الوحدة بهدفين لهدف واحد.
واستغل أوتافيو كرة عرضية في نهاية الشوط الأول، ليسجل في مرمى الهلال، لكن تم إلغاء الهدف.
واستند حكام تقنية الفيديو في إلغاء الهدف إلى تسلل رونالدو، رغم أنه لم يلمس الكرة لكنه حاول لعبها ولم يصل لها.
وشهدت نهاية الشوط الأول اعتراضات بالجملة من لاعبي النصر وجهازهم الفني والإداري، على رأسهم كريستيانو رونالدو نفسه.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.