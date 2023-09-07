رونالدو: الدوري السعودي أقوى من البرتغالي.. وأشعر بالفخر لمساهمتي في تطويره

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية عن رونالدو المتواجد بالمدينة الرياضية في ضواحي لشبونة بمعسكر منتخب البرتغال، قال رونالدو إن زخم الدوري السعودي أقوى من نظيره البرتغالي.

وأوضح: " الدوري السعودي أقوى من نظيره البرتغالي لأنه "لا يوجد صخب كبير"، و"جودة الأسماء أفضل بكثير".

وأكد رونالدو أنه "فخور" بأنه كان رائداً في كرة القدم السعودية وأشار إلى أن الجميع كانوا يظنون أنه أصيب بـ"الجنون"، حين قال إن الدوري السعودي سيصبح من أفضل الدوريات.

وقال: "كنت أعلم ذلك، وما زلت أقول ذلك، الجميع كانوا يظنون أنني أصبت بالجنون، ولكن ظهر أن الجنون ليس جنوناً للغاية.. من الطبيعي اللعب في الدوري السعودي، كلاعب للنصر، كنت أعلم أن هذا سيحدث".