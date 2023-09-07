رونالدو: الدوري السعودي أقوى من البرتغالي.. وأشعر بالفخر لمساهمتي في تطويره
اعتبر كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، أن الدوري السعودي "أفضل من الدوري البرتغالي" خلال الفترة الحالية.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية عن رونالدو المتواجد بالمدينة الرياضية في ضواحي لشبونة بمعسكر منتخب البرتغال، قال رونالدو إن زخم الدوري السعودي أقوى من نظيره البرتغالي.
وأوضح: " الدوري السعودي أقوى من نظيره البرتغالي لأنه "لا يوجد صخب كبير"، و"جودة الأسماء أفضل بكثير".
وأكد رونالدو أنه "فخور" بأنه كان رائداً في كرة القدم السعودية وأشار إلى أن الجميع كانوا يظنون أنه أصيب بـ"الجنون"، حين قال إن الدوري السعودي سيصبح من أفضل الدوريات.
وقال: "كنت أعلم ذلك، وما زلت أقول ذلك، الجميع كانوا يظنون أنني أصبت بالجنون، ولكن ظهر أن الجنون ليس جنوناً للغاية.. من الطبيعي اللعب في الدوري السعودي، كلاعب للنصر، كنت أعلم أن هذا سيحدث".
وشدد لاعب النصر السعودي أنه يشعر بـ"الفخر لمساهمته في تغيير ثقافة دولة وكرة القدم"، قائلا: "كنت رائداً وأنا فخور بذلك، أكثر ما أريده هو أن تواصل التطور لكي تحلق عالياً".
وقلل "الدون" من أهمية الانتقادات الموجهة لأموال المشروع السعودي لأنه "توجد مشاكل وجدل في كل الأنحاء".
وقال: "من الطبيعي أن يتم الانتقاد، ما هو الدوري الذي لا يتم فيه الانتقادات؟ أين المكان الذي لا توجد به مشاكل وجدل؟ هناك مشاكل في كل الأنحاء، إسبانيا، البرتغال".
كما أبدى كريستيانو فخره بلعبه لمنتخب البرتغال لـ29 عاماً، وقال: "من الصعب فعل ذلك، ولكني أثبت أنه يمكن تحقيق ذلك".
وقال: "أفكر بطريقة أخرى في آخر عامين، حدثت أشياء جعلتني أفكر في أنه يجب أن أعيش اللحظة الحالية، لا يمكنني التفكير على المدى الطويل، كل شيء يمكن أن يحدث، قد يحدث شيء ويغير كل شيء، الاستمتاع باللحظة الحالية أمر جيد".
وتتصدر البرتغال مجموعتها في تصفيات أمم أوروبا، وتواجه الجمعة سلوفاكيا في براتيسلافا ثم تستقبل لوكسمبورغ الاثنين.