أشاد الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة بموهبة نجمه الواعد لامين يامال بعد الفوز مساء السبت على فالنسيا في أول مباراة رسمية له منذ توليه تدريب الفريق الكتالوني في يونيو الماضي.

وحقق برشلونة فوزا صعبا ولكنه ثمين (2 ـ 1) أمام فالنسيا في مستهل مشوار الفريق لاستعادة لقب الدوري الإسباني، وذلك بفضل ثنائية هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقدم لامين يامال، جوهرة برشلونة وبطل أوروبا الصيف الجاري مع منتخب إسبانيا، أداء لافتا عندما صنع الهدف الأول لفريقه وشكل عبئا ثقيلا على لاعبي فالنسيا قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 86 تحت وابل من تصفيق جماهير فالنسيا أنفسهم.

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وكشف المدرب الألماني هانسي فليك عن فكرة جديدة سيدرس تنفيذها في موسم 2024 ـ 2025 وتتعلق بخطة لامين يامال في التمشي الهجومي للفريق الكتالوني خلال المباريات المقبلة في الليغا أو في دوري أبطال أوروبا.

وسأل أحد الصحفيين فليك عن الدور الذي سيضطلع به لامين يامال في هجوم البارسا خلال الموسم الجاري، ليجيب بالقول إنه سيحاول توظيفه في عدة أدوار بحسب طبيعة المباراة، مضيفا أن يامال قادر على الإبداع في أكثر من مركز.

وقال فليك في تصريحات بعد مباراة فالنسا: "لامين يامال يملك خصال اللاعب الذي يحبه الجميع (المدربون)، أعتقد أن من الجيد والضروري أن يكون لديك الكثير من الحلول، لاعب رائع سيلعب في اكثر من مركز في الخط الهجومي".

وتابع: "نحن نركز على الأسبوع المقبل (أمام أتلتيك بيلباو)، من المهم الحصول على ثلاث نقاط للانتقال إلى المستوى التالي، يامال سيلعب في المركز الذي يقدم فيه أفضل مستوياته، وهو رائع بكل ما في الكلمة من معنى، تصفيق مشجعي فالنسيا عليه بعد خروجه دليل على أنه لاعب فوق الوصف".

وبعد حصوله على ثلاث نقاط من مباراته الأولى أمام فالنسيا، سيخوض الفريق الكاتالوني يوم السبت 24 أغسطس الجولة الثانية من الليغا عندما يستقبل أتلتيك بلباو في ملعب "كامب نو".